Mercato – Liverpool cible une star de Serie A

En grandes difficultés cette saison, Liverpool prépare déjà sa reprise et a ciblé une star de Serie A pour retrouver son niveau habituel.

Après une saison exceptionnelle lors de laquelle il a porté le Milan jusqu'au titre en Serie A, Rafael Leão réalise à nouveau un second exercice de haut vol en Italie. Annoncé sur la durée en Lombardie, l'idylle milanais pourrait toutefois tourner plus court que prévu puisque les relations entre le joueur et le club se sont dégradées ces derniers mois. À un peu moins d'un an et demi de la fin de son contrat, l'ailier portugais n'a pas encore prolongé son contrat et se retrouve désormais au centre de l'attention côté mercato puisqu'un départ n'est plus à exclure.

Une cible de Serie A pour relancer Liverpool

Particulièrement courtisé, l'ancien joueur du Sporting Portugal est annoncé sur la liste d'à peu près toutes les grandes équipes du continent. Ces dernières semaines, les rumeurs ont ainsi envoyé le Portugais loin de l'Italie et Zlatan Ibrahimovic a même taclé son coéquipier sur ce sujet.

Selon Calcio Mercato, Liverpool serait même le plus avancé sur le dossier puisque les Reds auraient établi une stratégie pour s'attacher les services du Portugais. Seul problème, le Milan réclament entre 120 et 150M pour son ailier, soit un montant trop élevé pour le board anglais. Pour contrecarrer ces demandes excessives, Liverpool serait prêt à offrir Luis Diaz en plus d'une somme d'argent pour convaincre les dirigeants milanais.



Blessé au genou depuis le mois d'octobre, le Colombien pourrait être sacrifié à peine un an après son arrivée en provenance du FC Porto. Mais cette information pose tout de même question tant l'ailier a marqué les esprits depuis qu'il a déposé ses valises en Angleterre. D'autant plus que la direction milanaise travaille encore sur la prolongation de son Portugais et n'est pas spécialement ouvert aux discussions en vue d'un départ.