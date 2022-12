Mercato : Lionel Scaloni prend la défense de Kylian Mbappé

En conférence de presse après la finale du Mondial, Lionel Scaloni a défendu Mbappé suite à ses propos sur le football sud-américain.

En mai dernier, Kylian Mbappé ne s’était pas fait que des amis de l’autre côté du globe en comparant le football européen et sud-Américain. Interrogé sur ses favoris pour la Coupe du monde 2022, l’international français avait estimé que les équipes européennes étaient mieux armées par rapport à celles d’Amérique du Sud, et ce malgré la bonne forme du Brésil et de l’Argentine à l’époque. « L'avantage qu'on a nous, les Européens, c'est qu'on joue entre nous avec des matchs de haut niveau tout le temps. Quand on arrive à la Coupe du monde, on est prêts, là où le Brésil et l'Argentine n'ont pas ce niveau-là en Amérique du Sud. Le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe », avait déclaré l’attaquant parisien à TNT Sport.

Les mots de Mbappé n’ont pas plus aux sud-américains

Des mots qui n’ont pas vraiment plu aux joueurs argentins avant la finale face à l’Albiceleste, Emiliano Martinez et Lautaro Martinez avaient réagi. Après le match et donc la défaite des Bleus face à une équipe d’Amérique du Sud, le champion du monde 2018 a de nouveau été pris à partie, le Chilien Arturo Vidal avait notamment lâché « Apprenez de ce qui ont inventé le football : l’Amérique du Sud. Ne les cherchez pas ».

Mais de son côté, le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a décidé d’apaiser les tensions naissantes et a même pris la défense du numéro 10 tricolore après être allé le réconforter à l'issue de la finale. En conférence de presse après la finale et le triomphe argentin, il a tout de suite fait redescendre la température. « Je ne veux pas de polémiques avec la question des Européens et des Sud-Américains. Le football sud-américain est de premier niveau, les équipes sud-américaines sont de premier niveau, elles ont des joueurs qui jouent partout et il me semble que les propos de certains joueurs sont mal interprétés là-bas. Quand Mbappé a dit ça, ses propos ont été mal interprété, car il joue avec des coéquipiers sud-américains et il comprend très bien. C'est une question réglée », a-t-il lancé. Un bien maigre lot de consolation pour « Kyks », mais une affaire réglée.