Mercato, L’Inter Milan a ciblé le successeur de Hakimi

Suite à la vente de Hakimi au PSG, l’Inter Milan a ciblé Hector Bellerin pour lui succéder.

Le PDG de l'Inter, Beppe Marotta, a discuté de l'intérêt du club pour la signature d'Hector Bellerin d'Arsenal et d'Alex Telles de Manchester United.

Les Nerazzurri sont à la recherche de renforts défensifs après avoir vu l'arrière droit de premier choix Achraf Hakimi effectuer un transfert important au Paris Saint-Germain au début du mois.

Marotta a maintenant révélé que Bellerin avait été identifié comme un remplaçant possible, tandis que Telles est également apparu sur le radar de l'Inter alors qu'ils cherchaient une couverture supplémentaire sur le flanc opposé.

Qu'est-ce qui a été dit?

Interrogé sur la possibilité d'un coup d'été pour Bellerin, Marotta a déclaré à Sky Italia: "C'est un nom que vous mentionnez, il y a notre intérêt, mais je n'irai pas plus loin, car ce n'est pas notre joueur."

Le patron intériste a ajouté sur l'intérêt signalé du club pour Telles: "Je n'exclus rien, mais pour le moment, nous nous concentrons sur l'évaluation de toutes les opportunités sans avoir à fermer telle ou telle opération."

Bellerin & Telles pourraient-ils tous les deux se rendre en Italie ?

Bellerin a passé les 10 dernières années de sa carrière à l'Emirates Stadium, mais il a été suggéré qu'Arsenal pourrait chercher à tirer profit du joueur de 26 ans cet été, son contrat actuel devant expirer en 2023.

En plus de l'Inter, le PSG et Barcelone ont également été fortement liés à Bellerin, qui a fait face à de nombreuses critiques pour ses performances mi-figue mi-raisin avec les Gunners ces dernières saisons tout en faisant face à une série de blessures à répétition.

La perspective d'un nouveau défi en Italie pourrait plaire à l'Espagnol, mais faire venir Telles pourrait s'avérer une tâche plus difficile pour l'Inter.

Le Portugais a rejoint United depuis Porto pour 15 millions de livres sterling (21 millions de dollars) en 2020 et, bien qu'il ait joué le second rôle derrière Luke Shaw comme latéral gauche la saison dernière, il dit qu'il est toujours déterminé à réaliser de grandes choses à Old Trafford.

"C'est un plaisir d'être à Manchester United pour ma deuxième saison", a déclaré Telles sur le site officiel du club.

"La saison dernière, nous sommes passés très près de remporter des trophées, alors nous entamons la saison prochaine avec beaucoup d'envie et je veux vraiment montrer mon travail et ma valeur ici au club."