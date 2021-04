Mercato, L’Independiente souhaite rapatrier Agüero

Libre à la fin de la saison, Agüero ne manque pas de prétendants. Après le PSG et le Barça, c’est son club formateur qui souhaite l’enrôler.

375 buts en plus de 650 matches, 41 en 97 sélections. Quand on voit un tel pedigree, il est difficile de ne pas applaudir Sergio Agüero. Il est encore plus compliqué de ne pas se positionner sur un buteur de sa trempe. C’est ce que doivent se dire de nombreuses écuries européennes depuis que l’Argentin et Manchester City ont annoncé la fin de leur collaboration en juin prochain.

Dix ans après son arrivée chez les Citizens, « El Kun » va donc refaire un chapitre important de sa carrière pour en ouvrir un autre. Mais où ? Depuis de nombreuses semaines, le nom de l’Argentin est souvent associé au FC Barcelone, où évolue (encore) son ami Lionel Messi. Depuis quelques jours, c’est du côté du PSG qu’Agüero est vu comme une solution de choix pour renforcer l’attaque parisienne.

A 32 ans et malgré un lourd passif de blessure, Sergio Agüero reste une référence sur le Vieux Continent et peut encore rendre de jolis services. Malgré tout, son salaire imposant à City a tout d’un frein pour ses prétendants, bien qu’il n’y aura pas besoin de dépenser le moindre centime en indemnité de transferts.

Ce salaire, c’est bien ce qui fait douter l’Independiente. Depuis l’annonce de son départ de Manchester City, le club argentin rêve de faire revenir celui qui a été formé au club. Malgré la concurrence des clubs européens, il y aura bien une approche de faite de la part de l’Independiente.

"Nous avons parlé à 'Yoyo' (Maldonado, secrétaire général du club), ils vont l'appeler pour voir s'il veut. S'il le veut, ce serait un plaisir de revenir pour le diriger" , a déclaré l’entraineur Julio César Falcioni à TyC Sports.

Les deux hommes se connaissent bien puisqu’après avoir fait ses débuts en professionnel à 17 ans, Agüero a évolué pendant une saison sous les ordres de Falcioni à l’Independiente, de quoi jouer sur l’affect au moment des négociations.

"Nous nous connaissons assez bien, nous avons passé un an ensemble. Je pense que nous avons tous deux de bons souvenirs de cette époque, alors j'espère que nous pourrons gérer. Ici, il ne pourra pas signer quelque chose de similaire à ce qu'il gagne là-bas, mais il sera de retour avec tous ses amis pour défendre les couleurs qu'il aime", a déclaré Falcioni.

"Je sais qu'il y aura l'intention de l'appeler et de lui proposer le retour à la maison, le retour au pays, qu'il puisse être à l'aise et qu'il puisse nous aider à rendre l'Independiente plus grand."