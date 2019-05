Mercato - Lille a observé deux grands espoirs de Trabzonspor, Manchester United aussi sur le coup

Abdulkadir Omur et Yusuf Yazici ont été supervisés par les cellules de recrutement des Red Devils et du LOSC selon le président de la formation turque

Le mercato ouvre ses portes dans un peu plus d'un mois et les clubs anticipent déjà d'éventuels mouvements, en espérant trouver la perle rare. C'est le cas de et du LOSC qui ont envoyé des émissaires pour la rencontre du championnat turc entre Kayserispor et Trabzonspor.

Le président de Trabzonspor, Ahmet Agaoglu, a confirmé des informations selon lesquelles les Red Devils et les Dogues auraient envoyé des scouts surveiller deux grands espoirs de son club, à savoir Abdulkadir Omur (milieu droit, 19 ans) et Yusuf Yazici (milieu offensif, 22 ans).

"Nos joueurs sont surveillés de près depuis longtemps. Aujourd'hui, les scouts de Manchester United et de étaient présents. Cela nous rend très fiers que les joueurs de Trabzonspor se retrouvent sur les radars des plus grands clubs d'Europe", a indiqué le dirigeant dans des propos relayés par l'agence AA.

Le LOSC espère ainsi peu-être reproduire la même réussite qu'avec Mehmet Zeki Çelik, le latéral droit repéré en deuxième division turque et qui s'est avéré être une belle trouvaille lors de sa première saison en .