Mercato : les 10 plus gros transferts de l'histoire du PSG

En cette période de mercato, Goal vous remémore les dix plus gros transferts de l'histoire du Paris Saint-Germain.

Depuis l'arrivée des Qatari en 2011, le Paris Saint-Germain a changé de dimension. Le club de la capitale est devenu une machine à gagner des titres et rien n'aurait été possible sans l'investissement de QSI sur le marché des transferts afin de bâtir une équipe de très haut niveau pour remporter la Ligue 1, mais aussi tout faire pour remporter la Ligue des champions.

Un été 2017 à 400 millions d'euros

Au fil des années, le PSG a beaucoup investi sur le marché des transferts. Goal fait le point sur les dix transferts les plus chers de l'histoire du club de la capitale. Sans surprise, en tête de ce classement deux joueurs achetés lors du fameux été 2017. Après la terrible "remontada" face au FC Barcelone, le PSG a décidé de se renforcer drastiquement sur le marché des transferts à coup de millions.

Le club de la capitale a investi 222 millions d'euros sur Neymar, son bourreau quelques mois plus tôt au Camp Nou. Le PSG a payé la clause libératoire du Brésilien faisant de lui le plus gros transfert de l'histoire du club, mais aussi de l'histoire du football européen. En fin de mercato, le PSG a recruté le phénomène français : Kylian Mbappé. Le club de la capitale a investi 180 millions d'euros, bonus compris, sous forme de prêt avec option d'achat obligatoire, pour arracher le jeune attaquant à l'AS Monaco. Ce qui fait de lui le 2ème transfert le plus cher de l'histoire du club.

Pas de Zlatan Ibrahimovic dans le top 10

Achraf Hakimi, recruté l'été dernier à l'Inter Milan pour combler un manque au poste d'arrière droit, complète le podum. Jeune et déjà expérimenté, le Marocain a coûté plus de 66 millions d'euros au PSG et a poussé Edinson Cavani, recruté pour 64,5 millions d'euros à Naples en 2013, hors du podium. Angel Di Maria, recruté à prix d'or à Manchester United, un an après avoir échoué à le recruter au Real Madrid, est cinquième du classement.

Mauro Icardi, David Luiz, Thiago Silva, Javier Pastore et Lucas Moura suivent au classement. Pas de Zlatan Ibrahimovic qui avait été recruté en même temps que le défenseur central brésilien à l'AC Milan et dont le prix était estimé à 21 millions d'euros. Le Suédois est seulement 25ème derrière des joueurs comme Jesé Rodriguez, Grzegorz Krychowiak et Thilo Kehrer. Hors période QSI, Nicolas Anelka, actuellement 14ème du classement, est le plus gros transfert. Il avait été acheté 34,5 millions d'euros au Real Madrid en 2000.

Les 10 plus gros transferts de l'histoire du PSG