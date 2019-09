Mercato - Lens : vers un départ d'Arial Mendy ce lundi ?

Le défenseur sénégalais du RC Lens pourrait changer d'air ce lundi. Guingamp et Niort ont fait part de leur intérêt.

Et si Arial Mendy (24 ans) quittait le ce lundi ? Selon nos informations, le défenseur sénégalais n'est pas encore fixé sur son avenir. et ont montré un intérêt pour l'ancien joueur de Diambars, titulaire à quatre reprises depuis le début de la saison.

Les Sang et Or, eux, souhaiteraient faire de la place à Massadio Haïdara et Vitor Costa. Ils ne seraient pas opposés à un départ.