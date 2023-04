Mercato : Le vestiaire du FC Barcelone confiant pour un retour de Lionel Messi

Alors qu'il n'a pas prolongé avec le PSG, Lionel Messi est toujours attendu par les joueurs du FC Barcelone.

La fin de saison approche à grand pas et l'avenir de Lionel Messi reste encore un mystère. Alors que son contrat avec le Paris Saint-Germain expirera à la fin du mois de juin et nul ne saurait dire où l'international argentin évoluera la saison prochaine. Une prolongation dans la capitale est une option envisagée par le joueur de 35 ans, lui permettant de rester compétitif avant la Copa America en juin 2024.

Tout le monde l'attend à Barcelone

Mais le champion du monde 2022 est également attendu de l'autre côté des Pyrénées, où le FC Barcelone rêve de faire revenir l'idole du Camp Nou, qu'il a quitté en août 2021 après 17 années sous le maillot Blaugrana. À toutes les échelles. Alors que les supporters barcelonais n'ont pas hésité à scander son nom ou encore à lui réserver une minute d'applaudissements à la 10ème minute lors des derniers matches du Barça. Ce mardi, Sport explique de son côté que les joueurs de Xavi verraient d'un bon oeil un retour de Messi au Barça, l'Argentin est d'ailleurs toujours en contact avec certains de ses anciens coéquipiers.

L'entraîneur espagnol est lui aussi séduit à l'idée de coacher son ancien coéquipier sous la tunique barcelonaise et ne s'opposera pas à son retour. Il faudra néanmoins que le Barça trouve un moyen de le faire revenir sans dépasser un budget largement limité par le fair-play financier. Messi devra quant à lui faire des efforts financiers par rapports à ses émoluments avec le PSG, qui s'élèvent à plus de 30 millions d'euros par an.