Mercato - Le Vannetais Diego Michel à Saint-Gall (D1 suisse) ?

Repéré par Saint-Gall, coaché par l'ancien Sochalien Peter Zeidler, le milieu vannetais Diego Michel est testé cette semaine par le club de D1 suisse.

Le milieu offensif de Vannes Diego Michel (21 ans), cité par Goal parmi les joueurs de N2 à suivre cette saison, suscite toujours la convoitise de plusieurs écuries à l'échelon supérieur. Parmi les clubs intéressés, on retrouve la formation suisse de Saint-Gall (D1) entraînée par l'ancien coach de Sochaux Peter Zeidler.

Saint-Gall le teste cette semaine

Auteur d'un joli but le week-end dernier, son sixième de la saison, Diego Michel est même parti s'entraîner cette semaine avec l'équipe classée 4e du championnat suisse où évolue notamment l'ancien joueur du Tranquillo Barnetta (33 ans).

D'autres clubs, en et en D1 belge, suivent de près la situation du Vannetais qui pourrait emprunter un chemin similaire à celui de Jayson Papeau parti à Amiens (L1), Tidiane Keita en route pour Orléans (L2), ou Marwane Elaz et Jason Kikonda qui ont respectivement quitté Vitré et Vannes pour signer en National, à l'US Concarneau.