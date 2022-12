Mercato : Le Real Madrid veut s’attaquer à Alphonso Davies !

D'après la presse espagnole, le Real Madrid souhaiterait recruter Alphonso Davies à l'été 2024.

Le Real Madrid est bien décidé à préparer son futur. Les Merengues ont déjà bouclé le transfert de la pépite brésilienne Endrick (16 ans), qui rejoindra la Maison Blanche en 2024.

2024 semble d’ailleurs être le point d’un nouveau départ pour le club espagnol. Selon les informations de As ce mercredi, les têtes pensantes du champion d’Europe en titre auraient déjà une idée pour ce mercato, qui n’aura pourtant lieu que dans un an et demi.

Le Real est sous le charme d’Alphonso Davies

D’après le quotidien espagnol, le Real souhaiterait s’attacher les services d’Alphonso Davies (22 ans), dont il serait tombé sous le charme. Notamment de sa puissance physique et sa vitesse, le Canadien étant l’un des joueurs les plus rapides de la planète. Ses performances pendant la Coupe du monde, lors de laquelle il s’est affirmé comme un leader et a même inscrit le premier but de l’histoire de sa sélection dans un Mondial, ont également séduit les Blancos, d’autant que Davies s’est déjà montré brillant en Ligue des Champions, comme lors du sacre du Bayern en 2020 alors qu’il n’avait que 19 ans.

D’un point de vue contractuel et financier, les Madrilènes souhaiteraient attendre 2024 car le contrat de Davies avec le Bayern expire en juin 2025, ce qui leur permettrait de négocier son prix plus facilement, s’il ne prolonge pas d’ici là.