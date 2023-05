Mercato : Le Real Madrid s'intéresse à un cadre de Liverpool

D'après la presse anglaise, le Real Madrid pourrait tenter de s'offrir Andrew Robertson lors du mercato estival.

L'exercice 2022-2023 du Real Madrid restera perçu comme un échec. Il faut dire qu'après avoir remporté la Liga et le championnat d'Espagne la saison dernière, une Coupe du Roi comme seul trophée majeur avait peu de chances de répondre aux exigences d'un club comme le Real. Le club se penche donc déjà sur la saison prochaine et sur le mercato à venir, où plusieurs secteurs seront à renforcer. Outre la volonté de trouver un concurrent à Karim Benzema, le poste de latéral gauche pose problème. Ferland Mendy, qui été censé prendre la succession de Marcelo, a souvent déçu cette saison, lorsqu'il n'était pas blessé. Et si Eduardo Camavinga a donné satisfaction lorsqu'il a pris sa place, il devrait rapidement retrouver son poste préférentiel au milieu.

Le Real sur Robertson

L'ancien Lyonnais pourrait même être appelé à partir cet été et le club de la capitale s'est alors mis à la recherche d'un nouveau latéral gauche. D'après les informations du Daily Mail, c'est le joueur de Liverpool Andrew Robertson qui serait la priorité dans ce secteur. À 29 ans, l'international écossais possède une bonne expérience du haut niveau, lui qui a remporté la Premier League et la Ligue des Champions avec les Reds. Solide défensivement, il dispose d'un pied gauche ravageur qui lui a permis de délivrer 53 passes décisives en six saisons en Premier League. Des arguments qui font de lui l'un des meilleurs à son poste et une piste logique pour les Blancos.

Mais il sera difficile pour les dirigeants du club de mettre la main sur le joueur de 29 ans, sous contrat avec Liverpool jusqu'en 2026 et qui n'a pas vraiment envie de partir à l'heure actuelle. Mais la très probable non-qualification des Reds en Ligue des Champions la saison prochaine pourrait faire pencher la balance en faveur des Merengues.