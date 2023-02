Mercato : Le Real Madrid s'intéresse à Richarlison

Le Real Madrid pourrait activer une piste surprenante pour renforcer son attaque lors du prochain mercato.

Après une saison 2021-2022 exceptionnelle marquée par un doublé Liga-Ligue des Champions, le Real Madrid est un peu plus à la peine cette année. Les Merengues sont distancés à 11 points du FC Barcelone en tête de la Liga (avec un match en moins) à l'heure où ils s'apprêtent à se déplacer à Liverpool en huitième de finale aller de la Ligue des Champions mardi prochain. Conscients que certains cadres se rapprochent de la fin de la carrière (Benzema, Modric, Kroos...), les dirigeants madrilènes veulent anticiper et préparer l'avenir.

Le Real Madrid cherche un attaquant en Angleterre

Au milieu, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Federico Valverde semblent déjà préparés à assurer le futur du club espagnol. Mais en attaque, les options sont moindres, notamment pour remplacer Karim Benzema. Si l'international français sort de sa meilleure saison individuelle, couronnée par un Ballon d'Or, l'ancien Lyonnais cumule les blessures cette saison et vient de fêter ses 35 ans. En interne, on s'active alors pour lui trouver une doublure, bien que Rodrygo assure parfois l'intérim avec succès.

Et selon les informations d'ESPN, c'est une piste assez surprenante vers laquelle pourraient se diriger les têtes pensantes du champion d'Europe en titre. D'après le média ibérique, les Blancos pourraient tenter de s'offrir Richarlison en provenance de Tottenham. Recruté pour 60 millions par les Spurs l'été dernier, l'attaquant brésilien déçoit cette saison. Auteur de deux buts en Ligue des Champions, il n'a pas inscrit la moindre réalisation en Premier League. Mais Carlo Ancelotti, qui l'a connu lorsqu'il entraînait Everton, souhaiterait s'entretenir avec l'attaquant de 25 ans.