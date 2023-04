Mercato : Le Real Madrid prêt à débourser une somme folle pour Jude Bellingham

Désireux de recruter Jude Bellingham cet été, le Real Madrid aurait transmis une offre monstrueuse au Borussia Dortmund.

Sans grande surprise, Jude Bellingham devrait être la principale attraction du mercato estival. À seulement 19 ans, le milieu du Borussia Dortmund s'affirme déjà comme l'un des meilleurs milieux de la planète et son expérience déjà riche pour son âge (24 sélections avec l'Angleterre, 23 matches de Ligue des Champions) ne fait que renforcer sa cote de popularité tant il excelle dans chaque compétition à laquelle il participe.

Le Real sans concurrence ?

Évidemment, de nombreux grands clubs européens rêvent de le recruter, notamment en Angleterre où Manchester City et Liverpool se sont déjà manifestés. Le Real Madrid et le Paris Saint-Germain sont eux aussi dans la course, mais c'est bien le club espagnol qui semble tenir la corde pour recruter la pépite anglaise. Liverpool n'est pas prêt à aller au-delà de 115 millions d'euros, tandis que City et le PSG, des clubs jugés "sans âme" par Bellingham, ne l'intéressent pas.

La Maison Blanche pourrait donc avoir un boulevard pour s'offrir un nouveau milieu bourré de talent, qui viendrait rejoindre Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni ou encore Federico Valverde. Et pour cela, les dirigeants madrilènes n'hésiteront pas à mettre la main au porte-feuille et proposer jusqu'à 150 millions d'euros pour s'attacher ses services, comme l'indique Sport Bild ce mercredi. Concernant son salaire, il irait au maximum jusqu'à 20 millions d'euros par an, faisant de lui l'un des joueurs les mieux payés du club espagnol.