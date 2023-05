Mercato – Le Real Madrid perd l'un de ses joueurs les plus titrés

Ce vendredi, le Real Madrid a annoncé le départ cet été d'une institution merengue ces dernières années. L'un des joueurs plus titrés du club s'en va.

C'est une nouvelle page qui se tourne du côté du Real Madrid. Après Gareth Bale la saison dernière, c'est au tour d'un autre élément principal des grandes conquêtes madrilènes qui quittera le club cet été malgré une proposition de prolongation de contrat. Une nouvelle qui devrait faire des envieux au vu des qualités et du CV.

Marco Asensio quitte le Real Madrid

En fin de contrat cet été, Marco Asensio a laissé plané le suspense toute la saison concernant une potentielle prolongation à Madrid mais le gaucher a finalement décidé de mettre un terme à une histoire d'amour longue de 7 années balisées de nombreux titres. Le Majorquin a finalement refusé l'offre des Merengue et devra se trouver un nouvel employeur durant l'été.

Remarqué très jeune dans son club insulaire de Majorque, Marco Asensio avait rapidement été recruté par le Real Madrid qui l'a laissé grandir en prêt du côté de l'Espanyol avant de l'intégrer petit à petit dans son équipe première. Considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs du monde, il a été stoppé dans son élan en 2019 par une grave blessure au genou après laquelle il n'est jamais parvenu à retrouver son niveau.

Des sensations retrouvées, un profil intéressant

Largement mis au banc de l'équipe première la saison dernière, l'Espagnol a retrouvé cette année le chemin des terrains et participé à de nombreuses rencontres de la Casa Blanca. Au point d'être considéré comme « le 12ème joueur » du Real, inscrivant au passage 12 buts et délivrant 8 assists en 50 rencontres. Mais ce regain de forme et d'importance n'a pas suffit à le faire prolonger dans la capitale espagnole.

Libre cet été, Asensio emmènera avec lui une armoire remplie de trophées puisqu'il a soulevé pas moins de 17 titres avec les Merengue. Une aptitude à gagner qu'il pourrait apporter à son nouveau club et qui devrait attirer les intéressés. Selon Fabrizio Romano, le PSG ferait d'ailleurs partie des courtisans.