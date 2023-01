Mercato : Le Real Madrid ne lâche pas l'affaire pour Mbappé

D'après la presse anglaise, le Real Madrid garderait toujours Kylian Mbappé en ligne de mire.

Le feuilleton Mbappé-Real Madrid, qui avait tenu en haleine toute la planète football lors du premier semestre 2021, va-t-il repartir de plus belle ? Après la prolongation du champion du monde 2018 au Paris Saint-Germain jusqu'en 2025, le club Merengue avait bien fait comprendre que l'international français avait lui-même fermé la porte qui le conduirait vers le Real. Mais quelques mois plus tard, cette porte pourrait être ouverte de nouveau.

Les dirigeants du Real restent à l'affut pour Mbappé

Comme l'explique The Athletic ce mercredi, les dirigeants madrilènes sont discrètement restés en contact avec l'entourage du joueur, scrutant le moindre évènement qui pourrait pousser le joueur de 24 ans à quitter le PSG. Et depuis le mois de mai 2021, il y en a eu plus d'un. Alors qu'il avait réclamé une équipe compétitive l'été dernier, le club de la capitale a échoué à recruter Aurélien Tchouaméni, Robert Lewandowski ou encore Milan Skriniar, et aujourd'hui, les recrues estivales 2022 peinent à se montrer à la hauteur. Vient ensuite l'histoire du "penalty gate" avec Neymar ou encore les plaintes du numéro 7 parisien sur son positionnement, avec notamment son hashtag #PivotGang posté sur Instagram en octobre après un nul à Reims.

Le Real ou rien

Beaucoup d'éléments qui pourraient redonner confiance aux Blancos, qui devront débourser au moins 400 millions d'euros, si l'on en croit les informations du média britannique via une source interne du club parisien, une somme qui n'effraie pas le Real. Une autre source affirme de son côté que "le seul club qui peut le faire partir est le Real Madrid", d'autant que le natif de Bondy n'a bien sûr pas oublié son rêve d'enfance, qui est d'imiter son idole Cristiano Ronaldo en revêtant la tunique blanche du club espagnol. En clair, le Real Madrid n'est pas prêt de lâcher l'affaire pour recruter le joyau du football mondial, dont l'influence a pris une ampleur encore plus grande après sa Coupe du monde incroyable et son triplé en finale contre l'Argentine.