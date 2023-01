Mercato : Le Real Madrid est confiant pour Jude Bellingham

Le Real Madrid serait plutôt confiant quant à ses chances de recruter Jude Bellingham, courtisé par les plus grands clubs européens.

À seulement 19 ans, Jude Bellingham est déjà le joueur le plus désiré de la planète. Recruté en 2020 par le Borussia Dortmund, le milieu de terrain anglais ne cesse de monter en puissance sous le maillot jaune et noir, où il impressionne aussi bien en Bundesliga qu’en Ligue des Champions. Des performances qui lui ont permis de découvrir l’équipe national anglaise à seulement 17 ans, où là aussi il se montre performant, comme à la Coupe du monde au Qatar.

Le Real Madrid pense pouvoir remporter la bataille pour Bellingham

Un joli CV et près de 200 matches en professionnel alors qu’il ne fêtera ses 20 ans qu’en juin, et évidemment une liste de prétendants qui n’en finit plus de s’agrandir. Paris, Manchester City, Liverpool, le Real Madrid... Les grosses écuries vont devoir se battre pour s’offrir la nouvelle pépite du football mondial, et les dirigeants du BVB doivent se frotter les mains en voyant les enchères monter. Et s’il est encore difficile de dégager un favori parmi toutes ces belles écuries, Mundo Deportivo révèle ce jeudi que les Merengues sont très confiants dans ce dossier. Avec Camavinga, Tchouaméni ou encore Valverde, Bellingham serait le dernier chaînon manquant pour préparer l’après Kroos-Modric.

D’après le quotidien espagnol, les têtes pensantes madrilènes sont prêtes à s’aligner sur le prix demandé par les Marsupiaux, qui devrait largement dépasser les 100 millions d’euros, et pensent pouvoir convaincre le principal intéressé malgré des offres de salaire qui seront plus importante ailleurs, de par leur statut. L’évolution des jeunes tels que Vinicius, Valverde, Camavinga ou encore Rodrygo ces dernières années au Real pourraient également convaincre Bellingham de rejoindre les rangs du champion d’Europe en titre. Ils souhaitent conclure cette opération le plus rapidement possible afin de ne pas entrer dans une course aux enchères avec les autres clubs intéressés.