Mercato : Le Real Madrid enchérit pour Tchouaméni

Le Real Madrid aurait formulé une offre améliorée pour le milieu de terrain monégasque, Aurélien Tchouaméni.

Le Real Madrid, club champion d'Europe en titre, a fait une offre pour le milieu de terrain de l'AS Monaco, Aurélien Tchouameni.

Selon le site Foot Mercato, le Real Madrid a déposé une proposition de 80 millions d'euros pour l'international français. C’est 20M€ de plus que ce qu’ils avaient émis la semaine dernière et c’est aussi peu ou prou ce que l’ASM exige pour la libération de son jeune prodige.

Le PSG et Liverpool sont également intéressés, et des discussions sont en cours entre les représentants de Tchouameni et les trois clubs.

Tchouaméni veut rejoindre le Real

Mais c'est le Real Madrid qui a déposé la première offre concrète à l'ASM. Et les Merengue auraient les faveurs de l’ancien bordelais. Malgré des contacts avec Paris, ce dernier souhaite rallier la capitale espagnole. Et il est peu probable qu’il fasse un rétropédalage à la Mbappé. Des rumeurs suggèrent aussi qu'un accord sur un bail de cinq ans a déjà été trouvé avec la direction madrilène.

Tchouaméni a un contrat avec Monaco qui s’étend jusqu’en 2024, mais il a déjà affirmé qu’il quitterait le Rocher cet été.

Actuellement, le joueur se trouve avec la sélection tricolore. Il figure dans la liste de Didier Deschamps pour les quatre prochains matches de la Ligue des Nations.