Mercato : Le Real Madrid a trouvé son nouveau Haaland !

Le Real Madrid aurait ciblé un nouvel attaquant prometteur du côté de l'Atalanta pour se renforcer.

Malgré un pouvoir d'attraction dont peu de clubs peuvent se vanter, le Real Madrid a raté deux énormes dossiers l'été dernier en manquant Erling Haaland, parti à Manchester City, et surtout Kylian Mbappé, qui a prolongé avec le PSG jusqu'en 2025. Et alors que Jude Bellingham est la nouvelle priorité du club madrilène, Liverpool serait sur le point de coiffer les dirigeants du club pour la pépite anglaise. Mais si l'avenir au milieu de terrain a déjà tout pour être radieux avec Eduardo Camavinga (20 ans), Aurélien Tchouaméni (22 ans) et Federico Valverde (24 ans), Karim Benzema vient de fêter ses 35 ans et la Maison Blanche n'a pas encore trouvé de réel successeur au Ballon d'Or 2022, l'achat d'un attaquant devient donc prioritaire, voire urgent, même si le jeune Endrick arrivera à l'été 2024.

Le nouveau Haaland trouvé en Italie ?

Si les pistes menant à Mbappé et Haaland semblent barrés pour le moment, le champion d'Europe en titre pourrait bien avoir trouvé une autre perle rare en attaque. D'après les informations de Sport, le Real serait intéressé par celui que certains considèrent comme le "nouveau Haaland". Il n'est pas Norvégien mais Danois et évolue actuellement du côté de l'Atalanta Bergame, il s'agit de Rasmus Hojlund.

Arrivé l'été dernier en provenance de Sturm Graz pour 17 millions d'euros, le buteur de 19 ans a inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives en 17 matches toutes compétitions confondues avec le club transalpin. En grande forme depuis la reprise, le jeune attaquant pourrait bien être la recrue surprise de la Maison Blanche cet hiver.