Mercato – Le Real Madrid a déjà engrangé 64,5 millions d'euros

Depuis le début du mercato d'été, le Real Madrid a vendu de nombreux joueurs et ce, pour près de 65 M€.

Si le n'a toujours pas recruté le moindre joueur cet été, il enregistre en revanche de nombreux départs. Et cela a déjà rapporté 64,5 millions d'euros au club madrilène !

La dernière vente en date est celle d'Óscar Rodríguez au FC Séville pour 13,5 millions d'euros. Avant ce transfert, le Real Madrid a vendu Achraf Hakimi à l' pour 40 millions d'euros, Javi Sanchez à Valladolid pour 3,5 millions d'euros ainsi que Dani Gomez et Jorge de Frutos à (2,5 millions d'euros pour chaque joueur).

Ajoutons à cela que Villarreal a engagé pour une saison le japonais Takefusa Kubo en échange d'un prêt payant de 2,5 millions d'euros.

Et le Real Madrid ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin puisque le club cherche toujours à se séparer de Gareth Bale, James Rodriguez et Mariano Diaz qui n'entrent pas dans les plans de Zinédine Zidane. Les deux derniers pourraient même faire leurs valises très prochainement puisque James Rodriguez est courtisé par Everton et que Mariano Diaz intéresse le Lisbonne.