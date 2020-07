Mercato - Le RC Lens s'amuse de la rumeur Michaël Cuisance

Arnaud Pouille, le directeur général du RC Lens, s'est exprimé sur la rumeur envoyant Michaël Cuisance dans le Nord, tordant le cou à celle-ci...

Apparu à neuf reprises en sous les couleurs du la saison dernière, pour un but marqué et un titre de Champion d' remporté, Michaël Cuisance, seulement âgé de 20 ans, vit une année 2020 pleine de promesses. Intéressant sous les ordres de Hansi Flick, le Français suscite forcément les convoitises, et notamment en , où les prétendants sont nombreux. Le en tête de file ? Pas si vite...

"Il faut vraiment rester raisonnable"

En effet, interrogé sur la possibilité d'une venue de Michaël Cuisance chez les Sang et Or, Arnaud Pouille, le directeur général du club fraîchement promu en , a répondu avec amusement et ironie dans les colonnes de 20 minutes. "Oui, oui. Et il y a aussi Robert Lewandowski et Thomas Müller (rires). Plus sérieusement, il y a beaucoup de noms qui circulent pour une raison simple. Comme tous les clubs, on est beaucoup appelé en ce moment par les agents", a-t-il déclaré.

"Il suffit qu’on dise qu’on va regarder pour que dans la foulée, certains disent que Lens est intéressé. Mais ce n’est pas parce qu’à un moment donné, on a juste eu la politesse de répondre à un coup de fil qu’il y a un intérêt fort, qu’il est sur une liste et qu’on va déposer une offre… Mais je précise que ce n’est pas le cas sur Mickaël Cuisance qui est en train de briller au Bayern. Il faut vraiment rester raisonnable", a ensuite prévenu le dirigeant, tordant le cou aux dernières rumeurs.