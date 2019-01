Mercato : le PSG à la lutte avec Chelsea pour recruter Paredes

INFO GOAL - Courtisé par Chelsea, le milieu argentin est toujours une cible du PSG. Son club, le Zenith, continue de fermer la porte.

Leandro Paredes souhaite rejoindre le Paris Saint-Germain ou Chelsea dès ce mercato d'hiver, et l'Argentin a posé ses conditions avec ces deux clubs, mais le Zenith résiste pour l'instant.



Le PSG s'intéresse depuis longtemps à l'international argentin, qui est devenu une cible de Chelsea ce mois-ci lorsque Cesc Fabregas a quitté le club librement pour rejoindre Monaco.



Comme indiqué par Goal en début de semaine, le Zenith et Chelsea ne se sont pas mis d'accord sur le montant de l'indemnité de son transfert.



L'approche initiale du club de Premier League était de 30 M€, mais la position du Zenit visant à ne pas bouger pour faire monter les enchères porte ses fruits.



Maurizio Sarri s'est une nouvelle fois montré assez explicite avant le match de son équipe dans le derby contre Arsenal quant à son souhait de voir un remplaçant à Fabregas.



"Vous connaissez mon opinion sur le remplacement de Cesc", a déclaré Sarri.



"Nous avons besoin d'un remplaçant, à mon avis. Je ne suis pas frustré pour le moment".



Chelsea travaille également sur le dossier Gonzalo Higuain et a trouvé un accord avec la Juventus. La finalisation de ce feuilleton dépend désormais de l'AC Milan, où l'Argentin était prêté.



De son côté, le PSG vise également le milieu de terrain de Dortmund, Julian Weigl, mais pense pouvoir accueillir les deux joueurs dans son équipe.



Nizaar Kinsella avec Sabrina Belalmi, Ruben Uria et Romeo Agresti.