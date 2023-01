Mercato : Le PSG veut toujours se débarrasser de Neymar !

D'après la presse espagnole, le Paris Saint-Germain aimerait vendre Neymar au cours de l'année 2023.

Le cas de Neymar au Paris Saint-Germain a définitivement du mal à trouver une forme de stabilité. Depuis son arrivée à l’été 2017, l’international brésilien a souvent été au cœur des débats entre son implication, son attitude ou encore son hygiène de vie et ses blessures à répétition. Cette saison, il a pourtant semblé plus impliqué et plus en forme que jamais depuis son arrivée. Avec 15 buts et 13 passes décisives en 21 matches toutes compétitions confondues, il se montre enfin influent sur le jeu parisien et forme un trio des plus dangereux avec Lionel Messi et Kylian Mbappé, bien que ses relations avec ce dernier semblent s’être détériorées depuis le début de l’exercice 2022-2023, avec l’histoire du « penaltygate » comme point de non-retour an août dernier.

Paris voudrait vendre Neymar

Et malgré l’excellent début de saison du milieu offensif de 30 ans, il ne ferait pas toujours l’unanimité au sein du club de la capitale. À tel point que les têtes pensantes du PSG souhaiteraient s’en séparer, si l’on en croit les informations de Sport. Alors que le décuple champion de France entame un projet centré autour de Kylian Mbappé, on pourrait facilement imaginer que les relations entre les deux hommes viennent ternir ce projet.

Malgré les nombreux éloges de Christophe Galtier à l’attention de l’ancien Barcelonais, qui ne souhaite d’ailleurs pas quitter Paris, les dirigeants parisiens pourraient tenter de s’en séparer en 2023, alors que son contrat expire dans 3 ans, mais étant donné qu’il fêtera ses 31 ans en février, il pourrait s’agir de l’une des dernières opportunités pour récupérer une belle somme en le vendant.