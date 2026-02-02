Mercato, le PSG va signer une nouvelle pépite

Le silence du Paris Saint-Germain sur ce mercato hivernal cachait-il un dernier mouvement stratégique ? À l’approche de la fermeture du marché des transferts, le club de la capitale, longtemps en retrait, s’apprête à acter une opération aussi discrète que symbolique. Tandis que d’autres cadors ont multiplié les annonces, le PSG a choisi la continuité et la projection. En interne, un dossier avance sereinement, avec un jeune talent déjà présent au club et promis à un avenir suivi de près par le staff parisien.

Le PSG va signer définitivement Khalil Ayari

Arrivé l’été dernier sous la forme d’un prêt en provenance du Stade Tunisien, Khalil Ayari a progressivement gagné du crédit auprès des décideurs parisiens. À 21 ans, Khalil Ayari a convaincu par son sérieux, sa marge de progression et son adaptation à l’environnement du PSG. Selon les informations de Foot Mercato, Luis Campos devrait lever la clause prévue dans son contrat afin d’engager définitivement Khalil Ayari dans les prochaines heures.

Ce choix illustre la ligne directrice actuelle du PSG, davantage tournée vers le développement de jeunes profils à fort potentiel que vers des recrues clinquantes. Khalil Ayari pourrait ainsi intégrer plus régulièrement le groupe de Luis Enrique pour la seconde partie de saison. Sans bruit, mais avec méthode, le PSG prépare l’avenir, et Khalil Ayari pourrait bien incarner cette nouvelle génération appelée à s’installer progressivement dans la rotation parisienne.