Mercato, le PSG va piocher en Arabie Saoudite

En quête de nouveaux renforts cet hiver, le PSG ciblerait le marché saoudien.

Le PSG est resté très actif sur le marché des transferts depuis l’ouverture du mercato hivernal début janvier. Mais le club parisien n’a pu enregistrer que l'arrivée de deux joueurs jusqu’à présent. Ce qui est loin de satisfaire le board parisien qui serait en train de sillonner le marché saoudien.

Le mercato embarrassant du PSG

Le Paris Saint-Germain vit une fenêtre de transferts un peu embarrassante cet hiver. Alors que le club pensait juste combler les vides laissés par Presnel Kimpembe et Nuno Mendes (blessés) avec une recrue en défense, il est obligé de revoir son plan. Le PSG a en effet fait venir Lucas Beraldo du Brésil (Sao Paulo) pour pallier la blessure de Kimpembe.

Mais dans la foulée de l’arrivée du Brésilien, Milan Skriniar s’est blessé et est également forfait pour le reste de la saison. Ce qui a obligé le club parisien à revoir ses plans avec une nouvelle recrue en défense en plus d’un renfort au milieu de terrain. Si la piste Joshua Kimmich s’est heurtée au refus du Bayern Munich, bloquant ainsi le départ de Mukiélé en Allemagne, le PSG pourrait trouver la bonne pioche en Arabie Saoudite.

Milinkovic-Savic et Veiga dans le viseur du PSG

Le Paris Saint-Germain n’est apparemment pas concerné par la guéguerre entre la Saudi Pro League et la Ligue 1 déclenchée par Cristiano Ronaldo il y a quelques jours. En quête de renforts en défense et au milieu de terrain, le club n’hésiterait pas à piocher dans le championnat saoudien. Et c’est dans l’entrejeu que la direction parisienne aurait ciblé ses probables renforts.

En effet, selon les informations du PSG Inside Actus, le PSG serait sur la piste de Sergej Milinkovic-Savic (Al Hilal) et Gabri Veiga (Al Ahli). Le premier aurait envie de faire son retour en Europe alors que le second, lui, aimerait prendre plus de temps pour se décider. Ce dernier avait d’ailleurs été pisté par Luis Campos et le PSG par le passé, sans succès.