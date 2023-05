Mercato : Le PSG sait où il veut se renforcer en priorité

En quête de renforts pour l'été prochain, le Paris Saint-Germain aurait ciblé quatre poste prioritaires à renforcer sur le mercato.

Malgré un recrutement qui semblait prometteur sur le papier, le Paris Saint-Germain réalise une saison bien décevante. L'objectif principal de remporter la Ligue des Champions a rapidement été effacé par une claque face au Bayern Munich en Ligue des Champions, la Ligue 1 est encore loin d'être assurée et le spectre d'une saison blanche plane au-dessus du Parc des Princes puisque les Parisiens ont été éliminés en huitième de finale de Coupe de France par l'OM. En ajoutant à cela un jeu trop rarement efficace et enthousiasmant, il reste bien peu de positif à retenir de l'exercice 2022-2023 du club de la capitale. La plupart des recrues ont déçu, à l'image de Carlos Soler, Fabian Ruiz, Hugo Ekitike ou encore Renato Sanches, et la direction se penche maintenant sur les chantiers à venir lors du mercato estival.

Trois renforts en attaque ?

Outre le poste d'entraîneur, où Christophe Galtier a peu de chances de rester, et la prolongation de Lionel Messi, Paris veut corriger ses erreurs et recruter efficacement. Pour cela, Téléfoot explique que plusieurs postes sont ciblés, notamment sur le front de l'attaque. Ce n'est un secret pour personne, le champion de France en titre est à la recherche d'un attaquant, et plus précisément d'un "attaquant de surface" qui serait capable de remplir le fameux rôle de "pivot". Les noms de Victor Osimhen, Harry Kane et Randal Kolo Muani sont les plus régulièrement cités. Toujours en attaque, le PSG Serait également à la recherche d'un second attaquant et d'un ailier. Dans le sens des départs, les dirigeants ne souhaitent pas conserver Neymar, tandis qu'Hugo Ekitike n'a pas convaincu pour sa première saison.

Au milieu, un joueur au profil défensif pour compenser le passage réussi de Danilo Pereira en défense centrale. Ces quatre postes sont donc les chantiers principaux qui devraient animer le mercato parisien cet été.