Mercato, le PSG réactive une piste importante

Le mercato estival n’ouvrira ses portes que dans un mois notamment le 1er juillet. Mais le Paris Saint-Germain place déjà ses pions sur le marché des transferts. Le club parisien cible plusieurs joueurs pouvant renforcer l’équipe, qui va perdre des éléments cet été, la saison prochaine. Alors qu’une piste semblait être abandonnée, le PSG l’a réactivée ces dernières heures.

Le PSG cherche toujours un remplaçant à Mbappé

Le Paris Saint-Germain s’apprête à vivre un mercato estival très mouvementé. Les choses vont bouger dans la capitale dans le sens des arrivées comme des départs, cet été. Le premier départ et pas des moindres, est bien celui de Kylian Mbappé dont le transfert au Real Madrid devrait être officialisé en début de semaine. Une perte énorme que le PSG compte compensée avec le recrutement d’un nouvel attaquant.

A cet effet, le club francilien a jeté son dévolu sur des joueurs comme Rafael Leao, Marcus Rashford, Victor Osimhen, Victor Gyokeres ou encore Khvicha Kvaratskhelia. C’est justement ce dernier qui est la priorité du PSG qui aurait même transmis une offre de plus 100 millions d’euros à Naples pour s’attacher les services du Géorgien. Mais le PSG n’a pas encore fait une croix sur une autre de ses cibles offensives.

Le PSG relance la piste Osimhen

Le PSG veut décidément piocher à Naples cet été. Alors que le dossier Kvaratskhelia s’avère encore compliqué avec le souhait de Naples et de son nouveau coach, Antonio Conte, de le conserver, le PSG a réactivé la piste de l’autre attaquant napolitain. Le 10 Sport rapporte en effet que Luis Campos, directeur sportif du club parisien, continuerait de suivre la situation de Victor Osimhen.

Un dossier qui n’est pas gagné d’avance non plus car Paris devra composer avec la concurrence d’Arsenal. « On voit Arsenal être lié à Osimhen. Mais du côté des Gunners, on a un attaquant qui est annoncé tous les jours. La vérité, c’est qu’ils explorent toujours des options en interne, donc nous devons les laisser travailler et voir ce qui en découlera » a fait savoir Fabrizio Romano dans sa chronique pour Caught Offside.