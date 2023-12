Mercato : Le PSG prêt à lâcher ce cadre du vestiaire

Devenu indésirable, un cadre du vestiaire pourrait bientôt quitter le PSG.

Face aux blessures récurrentes de certains de ses joueurs cette saison, le Paris Saint-Germain a prévu de se renforcer cet hiver. Mais le club francilien va aussi dégraisser son effectif et essayer de libérer les joueurs qui n’entrent plus dans ses plans. A cet effet, le PSG est prêt céder un cadre, devenu indésirable, dès cet hiver.

La descente aux enfers de Keylor Navas au PSG

Relégué au second plan depuis l’arrivée de Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas ne devrait plus être parisien pour longtemps. Prêté la saison dernière à Nottingham Forest en Premier League, le Costaricien est revenu au PSG cet été. Depuis son retour, l’ancien gardien du Real Madrid n’a disputé la moindre minute avec le club francilien cette saison. La faute surtout, à des pépins physiques qui l’ont éloigné des terrains. Déjà barré par Donnarumma, Keylor Navas risque en plus d’être confronté à Arnau Tenas. Le jeune gardien espagnol a convaincu Luis Enrique lors de son intérim en absence de Gigio Donnarumma, suspendu. L’entraineur espagnol, ne comptant pas aussi sur le gardien costaricien, Keylor Navas devrait aller voir ailleurs pour avoir du temps de jeu.

Le PSG va libérer Keylor Navas

Keylor Navas n’est évidemment pas heureux de sa situation au PSG. Le triple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid voudrait également aller voir ailleurs. Et le gardien costaricien ne manque pas de prétendants. Selon PSG Inside Actu, repris par Football 365, Keylor Navas serait sur la short-list des clubs de MLS, de la Saudi Pro League et même de la Liga pour le mercato hivernal. Du côté du PSG, l’ancien gardien du Real Madrid ne sera pas bradé. En fin de contrat en juin 2024, le transfert de Keylor Navas permettrait au club de la capitale de récupérer une indemnité non moins importante.