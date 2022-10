Mercato : Le PSG passe à l'attaque pour le nouveau crack brésilien, Endrick

Du haut de ses 16 ans, l'attaquant de Palmeiras est déjà une star au Brésil et est courtisé par les meilleurs clubs européens.

Si vous n'avez pas encore entendu parler de lui, ce n'est qu'une simple question de temps. Retenez bien ce nom Endrick Felipe Moreira de Sousa, plus connu sous le simple nom d'Endrick. C'est le nouveau phénomène du football brésilien. Dans la lignée de Neymar et de Vinicius Junior, l'attaquant de Palmeiras est un phénomène de précocité et a tout pour devenir le prochain crack du football mondial.

Le nouveau Ronaldo

Du haut de ses 16 ans, Endrick avait fait sensation avec les équipes jeunes et la presse locale comparait déjà ses débuts avec ceux de Ronaldo, El Fenomeno, de par son style de jeu et son habileté devant le but. Devenu le plus jeune joueur à faire ses débuts en pro sous les couleurs de Palmeiras, l'attaquant brésilien a déjà fait lever ses supporters grâce à de belles actions lors de ses trois entrées en jeu.

La pépite brésilienne qui a fêté ses 16 ans cet été a déjà beaucoup fait parler de lui lors du très connu tournoi de Montaigu, la Coupe du monde U16, en remportant le titre de meilleur joueur et en portant le Brésil vers la victoire. Déjà dans les radars des meilleurs clubs européens, Endrick est très courtisé mais a signé son premier contrat professionnel avec son club formateur, Palmeiras.

Une offre de 20 millions d'euros

Pour autant, à l'image de Neymar ou Vinicius, Endrick risque de ne pas faire de vieux os au Brésil s'il confirme les attentes placées en lui. Reste à savoir quel club européen raflera la mise pour le crack brésilien ? Et bien selon les informations de Sport, le Paris Saint-Germain s'est lancé dans la course pour recruter Endrick. Alors qu'un intérêt des clubs de Premier League, du Real Madrid et du FC Barcelone était évoqué, le club de la capitale a passé la seconde dans ce dossier.

Le champion de France en titre a même formulé une première offre ferme de 20 millions d'euros, refusée par Palmeiras qui espère le vendre au moins aussi cher que Vinicius Junior a été vendu en Europe, à savoir 45 millions d'euros. Certes, l'offre du PSG est bien loin des attentes de Palmeiras, mais c'est la première offre concrète reçue par le club brésilien pour Endrick. Le PSG a donc voulu marquer son territoire.

Le Barça déjà en contact avec l'entourage du joueur

D'autant plus que d'après Sport, le PSG considère la pépite de 16 ans comme un élément prioritaire de son projet sportif pour les prochaines années alors qu'Endrick est déjà proche de certains cadres du Brésil présent au PSG. Néanmoins, le FC Barcelone resterait en pole position dans ce dossier puisque le club catalan, qui avait signé Neymar à Santos, discuterait depuis un bon moment avec l'entourage du phénomène brésilien.

Tout reste ouvert pour l'avenir d'Endrick. L'attaquant de 16 a encore un peu de temps avant de débarquer en Europe et le choix de sa future destination n'est pas figée. Le Paris Saint-Germain a donc un sacré coup à jouer, bien que le Barça et le Real Madrid semblent avoir une longueur d'avance sur le club de la capitale, mais d'ici là de l'eau peut couler sous les ponts. Seul le temps nous dire où Endrick choisira d'exporter son immense talent.