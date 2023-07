Mercato : Le PSG doublé par le Barça pour Bernardo Silva ?

Club préférentiel du Portugais l'été dernier, le FC Barcelone revient dans la course pour le récupérer à Manchester City.

Chaque année, c'est la même histoire ou presque pour Bernardo Silva. Désireux de changer d'air, le Portugais est courtisé par plusieurs clubs, mais Manchester City résiste encore et toujours à l'envahisseur. Cet été devrait déroger à la règle, Bernardo Silva, s'il ne prolonge pas, aura un bon de sortie de la part du nouveau champion d'Europe.

Un duel Barça-PSG ?

Reste désormais à savoir où Bernardo Silva exportera ses talents la saison prochaine. Si le PSG a fait de l'international portugais sa priorité, il n'est pas seul sur le dossier. En effet, l'Arabie Saoudite met les moyens pour s'offrir l'ancien milieu de terrain de l'AS Monaco, mais surtout un prétendant de taille se décide à revenir dans la bataille.

En effet, à en croire les informations de Mundo Deportivo, le FC Barcelone n'a pas abandonné la piste menant à Bernardo Silva. L'été dernier, le club catalan était déjà sur les rangs du Portugais et avait même la préférence du joueur, qui ne voulait pas aller au bras de fer, et qui a du assister de loin aux problèmes financiers du club catalan empêchant sa signature.

Une "promesse" avantage le Barça

La situation financière du Barça risque encore et toujours de compliquer la tâche dans ce dossier, néanmoins, selon les informations de Mundo Deportivo, bien que Bernardo Silva soit emballé à l'idée d'aller au PSG, il a toujours rêvé du Barça et de son côté, le club catalan fait le forcing, sous la houlette de Xavi pour l'avoir.

Qui plus est, Pep Guardiola aurait promis à Bernardo Silva de le laisser filer si le FC Barcelone revenait toquer à la porte après l'échec de l'été dernier. Seule ombre au tableau, malgré cette promesse, seul l'argent proposé à Manchester City pourra faire pencher la balance au final et si le Barça n'est pas en mesure de répondre aux attentes du club anglais, Bernardo Silva ne les rejoindra pas.

Le feuilleton Bernardo Silva est encore loin d'être terminé et la partie ne fait que commencer entre le PSG et le FC Barcelone. Il paraît de plus en plus évident que le Portugais ne restera pas une saison de plus à Manchester City et qu'il changera d'air cet été.