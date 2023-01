Mercato : Le PSG continue de pousser pour Skriniar

À quelques heures de la fin du mercato d'hiver, le Paris Saint-Germain tente toujours de recruter Milan Skriniar pour renforcer sa défense.

À deux semaines de son affrontement avec le Bayern Munich en huitième de finale de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a montré un bien triste visage face au Stade de Reims dimanche soir et a concédé le nul (1-1) après un but à la dernière minute de Balogun. Avec seulement trois points d'avance sur le RC Lens, le club de la capitale est menacé de son fauteuil de leader après n'avoir pris que 7 points sur les cinq derniers matches depuis la reprise. Le club de la capitale aimerait profiter des dernières heures du mercato hivernal pour renforcer une défense centrale pas toujours rassurante, et pour cela, il a réactivé la piste menant à Milan Škriniar.

Paris négocie pour Škriniar

Le décuple champion de France avait déjà essayé de recruter l'international slovaque l'été dernier mais avait échoué à satisfaire les demandes financières de l'Inter Milan. Mais cet hiver, la donne est différente puisque Škriniar sera en fin de contrat avec les Nerazzuri en juin 2023. Autrement dit, ces derniers n'ont d'autre choix que de le vendre cet hiver afin d'éviter qu'il ne parte gratuitement l'été prochain, de quoi placer le PSG en position de force dans ce dossier.

Une arrivée cet hiver ou libre cet été

Ainsi, le club lombard ne demandent que 20 millions d'euros pour son défenseur, bien loin des 70 évoqués l'été dernier. De son côté, Paris a déjà proposé 10 millions d'euros hors bonus, une offre refusée par l'Inter, et ne devrait pas aller au-delà des 15 millions, reste à savoir si ce montant conviendra aux dirigeants interistes. Dans le cas contraire, l'arrivée du joueur de 27 ans dans la capitale française se ferait sûrement en juin, pour zéro frais de transfert et un contrat de 4 ans qui serait déjà signé.

Dans le même temps, l'actuel leader de Ligue 1 tente d'obtenir le prêt de Malcom, mais le Zénith Saint-Petersbourg privilégie un transfert sec, rendu compliqué par le fair-play financier.