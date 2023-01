Mercato : Le PSG a de la concurrence pour cette pépite allemande

Mercato : Newcastle sur Moukoko

Après avoir vendu Erling Haaland à Manchester City l’été dernier, le Borussia Dortmund se prépare à bientôt voir deux autres de ses pépites s’envoler. Outre Jude Bellingham, dont le transfert devrait atteindre des sommes astronomiques, les Marsupiaux comptent dans leurs rangs Youssoufa Moukoko (18 ans), considéré comme un prodige au poste d’attaquant de pointe. Après avoir impressionné dans les catégories de jeune, le buteur allemand est devenu le plus jeune joueur à inscrire 10 buts en Bundesliga. Cette saison, il en est à 6 buts et 4 passes décisives en 14 matches dans le championnat allemand, sans être toujours titulaire.

Newcastle s’invite dans la course pour Moukoko

De quoi lui offrir une place pour la Coupe du monde au Qatar, où il n’a joué qu’une minute avec la Mannschaft, et évidemment d’attirer les plus grands clubs européens, en quête du nouveau Haaland issu du BVB. Alors que le FC Barcelone semble tenir la corde dans ce dossier, que suivent également le PSG et Chelsea, un autre club anglais pourrait venir contrecarrer leurs plans. D’après les informations du London Evening Standard, Newcastle serait entré en contact avec le joueur lui-même puisque son contrat avec les Jaune et Noir expire en juin prochain, bien qu’une prolongation soit toujours envisageable.

Ambitieux depuis le rachat par un fond d’investissement saoudien, les Magpies, actuels 3èmes de Premier League, présentent de solides arguments financiers mais également sportifs pour tenter de convaincre la nouvelle pépite du football allemand de rejoindre leurs rangs.