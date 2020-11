Mercato - Le président de Murcie rêve de Samuel Eto’o

, , … Partout où Samuel Eto’o est passé, le Camerounais a empilé les buts et a fait honneur à sa réputation de buteur. Ayant connu une fin de carrière chaotique avec des passages en , en et au , le quadruple Ballon d’Or africain a raccroché les crampons en 2019.

A la retraite, Eto’o intéresse pourtant encore des clubs et notamment le Racing Murcie. Le président du club de troisième division espagnole souhaite réaliser un grand coup en signant l’attaquant de 39 ans.

"A cette heure, je dirais que la signature de Samuel Eto'o dans notre équipe est à 50-50, a-t-il estimé dans une interview à Marca. Nous saurons la semaine prochaine si nous pouvons le recruter. Sinon, nous avons un plan B qui est prêt. L'argent? Nous avons plusieurs investisseurs au et aux Emirats qui peuvent compenser financièrement l'opération."

Promu en 3eme division cette saison, Murcie défiera , équipe de , en Copa del Rey, le 16 décembre prochain. Un coup de projecteur pour le club qui souhaite donc s’assurer une belle promotion avec la signature de Samuel Eto’o.

