Mercato : Le point sur la situation de Modric

Luka Modric effectue peut-être sa toute dernière saison au Real Madrid. Malgré les prestations éclatantes qu’il signe actuellement avec les Merengue, le Croate n’a toujours pas prolongé du côté de Bernabeu. Et plutôt que de rempiler, il pourrait filer sous d’autres cieux dès le terme de la campagne en cours.

Le Ballon d’Or 2018 disposerait de deux offres sur la table. L’une émanerait de la Juventus et l'autre d’un grand club du championnat du Qatar. C’est ce que révèle en tous cas Sergio Santos, journaliste au journal espagnol AS.

Santos a écrit sur son compte Twitter : "Modric a deux offres importantes, toutes deux pour deux saisons, l'une de la Juventus et l'autre du Qatar."

Modric donne toujours sa priorité au Real

Santos s’est aussi exprimé sur l’avancée des discussions avec la direction madrilène : "Le Real Madrid a fixé la période après le match de Chelsea comme un moment pour entamer les négociations pour le renouvellement du contrat de Modric, et on s'attend à ce que ces négociations ne prennent pas longtemps."

L'article continue ci-dessous

La priorité de l’international croate serait donc de continuer avec le Real. Santos le confirme : "Le joueur accepte les conditions de Madrid, dont la plus importante est le renouvellement pour un an seulement, même s'il aurait préféré que le club lui présente une offre officielle il y a des mois, mais sa priorité, comme il a déclaré à plusieurs reprises, est de rester au Real Madrid et de terminer sa carrière sous le maillot blanc".

Pour conclure, Santos a livré sa prévision personnelle sur ce dossier : "Mon impression est que Modric restera au Real Madrid, mais bien sûr le club devrait lui faire l'offre qu'il mérite. Je pense que l'année prochaine, nous verrons Modric sous le maillot blanc, mais cela n'a aucun sens de parler de succès des négociations alors qu'elles n'ont pas encore commencé !"