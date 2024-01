Mercato, le plan B du Bayern en cas d'échec dans le dossier Mukiélé

Le Bayern Munich a un plan B en cas d’échec dans le dossier Nordi Mukiélé.

Intéressé par Nordi Mukiélé, le Bayern Munich a fait une approche auprès du Paris Saint-Germain il y quelques jours. Mais l’international français est toujours un joueur du PSG même s’il ne sera pas du déplacement à Orléans en Coupe de France pour une tout autre raison. Et il est possible qu’il demeure parisien jusqu’à la fin de la saison, le Bayern ayant déjà activé un plan B en cas d’échec dans son dossier.

Mukiélé au Bayern ? c’est compliqué

Nordi Mukiélé est l’un des joueurs sur le départ du PSG cet hiver. Pas dans les plans de Luis Enrique, le Français est la priorité du Bayern Munich au poste d’arrière droit. Le club bavarois l’a d’ailleurs confirmé il y quelques jours par le biais de l’un de ses responsables.

« Nous verrons de quoi d'autre l'équipe pourrait avoir besoin. Je ne veux pas entrer dans les noms, mais d'une manière générale, Nordi est un type de joueur qui peut jouer arrière droit et défenseur central. Il n'est certainement pas un type de joueur sans intérêt », a déclaré Christoph Freund dans les colonnes de Bild.

Le Bayern pense à Trippier

Cependant, l’opération semble compliquée que prévu. Le PSG avait émis le souhait d’inclure Kimmich dans le deal mais le club parisien a essuyé un refus de la part du Bayern Munich. Les deux clubs n’ayant pas encore trouvé un accord sur la formule du deal, comme le révèle Fabrizio Romano, le Bayern aurait déjà activé un plan B. A en croire les informations de Nathan Gissing et Lee Ryder, le club allemand penserait à Kieran Trippier. Et même s’il y a un doute sur la volonté de Newcastle de laisser partir l’international anglais, il serait considéré comme une solution plus faisable que Mukiélé.