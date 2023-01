Mercato : Le FC Barcelone s’intéresse à Roberto Firmino

Le FC Barcelone serait intéressé par la situation de Roberto Firmino, en fin de contrat avec Liverpool en juin 2023.

Toujours désireux de faire des bonnes affaires sur le mercato en raison de moyens financiers limités, le FC Barcelone pourrait trouver son bonheur du côté de Liverpool. Les Blaugranas cherchent en effet à renforcer leur attaque en trouvant une doublure à Robert Lewandowski. Memphis Depay, très peu utilisé par Xavi depuis son arrivée, sera en fin de contrat en juin prochain et, s’il ne part pas cet hiver, pourrait passer la deuxième partie de saison sur le banc.

Le Barça veut recruter Firmino gratuitement

Du côté des Reds, Roberto Firmino sera lui aussi en fin de contrat à l’issu de la saison après huit saisons passées à Anfield. Et selon les informations d’El Chiringuito, le club catalan aimerait tenter le coup pour recruter librement l’international brésilien cet hiver, qui arriverait donc en juillet. Xavi serait séduit par le profil du buteur de 31 ans, qui après avoir vu son temps de jeu réduit la saison dernière, a retrouvé une place importante dans l’effectif de Jürgen Klopp. Un temps rentabilisé avec 9 buts et 4 passes décisives en 21 matches toutes compétitions confondues.

Mais avec l’arrivée de la révélation du Mondial Cody Gakpo combinée aux retours prochains de Diogo Jota et Luis Diaz, sans oublier Darwin Nunez, la concurrence en attaque est rude et surtout plus jeune. Alors à 31 ans, le Brésilien pourrait y voir l’occasion de se lancer un beau challenge pour sa carrière après avoir fait les beaux jours de Liverpool, avec qui il a notamment remporté la Premier League et la Ligue des Champions.