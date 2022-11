Mercato : Le doute plane au PSG sur le recrutement hivernal

Le Paris Saint-Germain n’a pas encore ciblé de potentielles recrues pour le prochain marché des transferts hivernal.

Le club francilien n’a clairement pas de priorité pour janvier prochain. Les Parisiens attendront de connaitre l’été physique des joueurs après la Coupe du Monde 2022 pour tracer des objectifs de recrutement.

Le PSG a peur des blessures

C’est en tout cas l’analyse faite par Luis Campos, le conseiller du PSG, au micro de Canal+ et RMC Sport. « Je pense que le mercato de toutes les équipes va dépendre beaucoup du Mondial », a confié le dirigeant portugais en marge du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

« Personne ne peut savoir s'il va y a voir des blessures, a-t-il enchainé. On va être attentifs aux joueurs et tout ce qui se passe au Mondial. C'est impossible de dire ce que va être le mercato du PSG et des autres équipes en janvier. »

Les Parisiens ne comptent donc pas profiter de la trêve pour essayer d’avancer sur certains dossiers. En quête d’un défenseur central supplémentaire, le Paris Saint-Germain pourrait aussi dégainer dans d’autres secteurs de jeu.

Il faudra, toutefois, attendre la reprise de la compétition en club. Le Champion de France sait parfaitement qu’il pourrait avoir besoin de recruter un poste inattendu. Ils sont nombreux, au sein de l’effectif, à prendre part à la prochaine Coupe du Monde. Et les blessures ne sont pas à exclure.

« La Coupe du monde conditionne beaucoup notre mercato, on a peur d’avoir une blessure, on est prêt », a conclu le premier responsable du recrutement à Paris.