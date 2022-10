Mercato : Le clan Haaland ne ferme pas la porte au PSG et à la Ligue 1

Le père de l'international norvégien a révélé que le club de la capitale avait été dans la course pour signer son fils et pourrait l'être à l'avenir.

Erling Haaland a réussi des débuts phénoménales avec Manchester City en inscrivant 14 buts en dix matches toutes compétitions confondues. Le Norvégien était au centre de l'attention cet été et après de nombreuses rumeurs depuis plus d'un an a décidé de rejoindre le champion d'Angleterre en titre, ancien club de son père, pour la somme de 60 millions d'euros.

"City était en 1, le Bayern en 2, puis le Real et Paris"

Dans Haaland - The Big Decision, mis en ligne sur la plateforme de streaming suédoise Viaplay, un documentaire sur le joueur de 22 ans et notamment son choix concernant son transfert, le père du joueur, Alfie Haaland a expliqué comment lui et son fils ont pris la décision pour choisir son futur club : "Manchester City était la meilleure équipe pour nous, le Bayern était deuxième, le Real Madrid troisième et le PSG quatrième".

"Nous avons aussi quelques équipes anglaises autres que Manchester City qui sont assez bonnes. Liverpool et Chelsea. Il y a aussi Barcelone. Ils sont en quelque sorte dans le même rang", a ajouté le père de l'international norvégien. Nul doute que le Bayern, le Real Madrid et le PSG vont nourrir des regrets après ces révélations.

"Il pourrait être dans deux ans et demi en Espagne ou en France, n'est-ce pas ?"

Le père du phénomène norvégien a rendu hommage à Manchester City et Pep Guardiola, mais n'a pas fermé la porte au PSG et aux autres prétendants pour le futur : "Je n'ai jamais changé de club pour un coach. Mais Pep Guardiola avec Manchester City est un gros plus, c'est le meilleur entraîneur du monde. C'est le meilleur projet sportif au monde, en ce moment".

"Je pense qu'Erling veut prouver ses capacités dans tous les championnats. Il pourrait faire trois ou quatre ans au maximum. Il pourrait être, par exemple, deux ans et demi en Allemagne, deux ans et demi en Angleterre et ensuite en Espagne, en Italie, en France, n'est-ce pas?" À Manchester City, son contrat court jusqu'en juin 2027", a conclu Alfie Haaland.

Le message est passé. Erling Haaland connaît des débuts de rêve à Manchester City et risque de faire les beaux jours des Cityzens durant plusieurs années, mais le clan du Norvégien fait passer un message clair, si les choses se passent mal où que pour le bien de sa carrière l'attaquant doit changer d'air, il y a de nombreux prétendants qui attendent au portillon.