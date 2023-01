Mercato : le Borussia Dortmund pose un ultimatum à Youssoufa Moukoko !

Une décision se dessine dans le dossier Youssoufa Moukoko. Le BVB augmente la pression sur l'attaquant en lançant un ultimatum.

Le cas Youssoufa Moukoko préoccupe grandement le Borussia Dortmund. Plus les jours passent, plus la jeune pépite allemande semble filer entre les doigts du club de la Ruhr. En fin de contrat l'été prochain, Youssoufa Moukoko, présent dans la liste d'Hansi Flick pour la Coupe du monde 2022 et véritable phénomène de précocité, n'a toujours pas prolongé son contrat.

Kehl met la pression sur Moukoko

L'attaquant allemand fait durer le suspens alors qu'il a déclaré à plusieurs reprises aimer le Borussia Dortmund et apprécier son entraîneur actuel, Edin Terzic, qui lui a fait davantage confiance lors des derniers mois et lui a offert un poste dans le onze de départ en lieu et place d'Anthony Modeste, le tout en l'absence de Sébastien Haller.

Pourtant, Youssoufa Moukoko n'a pas encore signé de nouveau contrat et de nombreuses rumeurs indiquent que ce dernier ne compte pas le faire afin de rejoindre le FC Barcelone l'été prochain. Un scénario catastrophe que le Borussia Dortmund espère encore éviter. Et pour ce faire, le club allemand a décidé de mettre la pression sur son jeune attaquant.

"Le bon endroit pour Moukoko"

Le directeur sportif du BVB, Sebastian Kehl, a fixé un ultimatum à Youssoufa Moukoko dans un entretien accordé au magazine Kicker : "Nous lui avons fait une offre très attractive, qui laisse beaucoup de place au développement; Youssoufa Moukoko peut maintenant accepter cette offre et s'engager avec le Borussia Dortmund - ou les chemins se sépareront".

Kehl attend une décision d'ici la reprise de la Bundesliga dimanche prochain contre le FC Augsbourg. Depuis des mois, le club de Bundesliga et Moukoko négocient une prolongation. "Je souhaiterais qu'il se décide pour nous, car il n'est pas encore au bout de son développement et je vois en lui un énorme potentiel. Mais il y a des limites pour nous en tant que club. Et nous avons montré ces limites. C'est maintenant à lui de se déclarer rapidement", a déclaré Kehl.

Le BVB souhaiterait continuer à travailler avec le joyau de l'attaque, qui serait courtisé par plusieurs clubs de haut niveau de la Premier League anglaise et également par le FC Barcelone. "Youssoufa est un garçon formidable. Il est avec nous au club depuis presque sept ans, nous l'avons formé et fait progresser", a déclaré Kehl. Le club s'efforce donc "depuis de nombreux mois de prolonger son contrat, car nous sommes fermement convaincus que ce club et cette constellation sont les bons pour les perspectives sportives de Youssoufa". La balle est plus que jamais dans le camp Moukoko désormais.