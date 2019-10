Mercato - Le Bayern vise Unai Nunez (Bilbao) pour cet hiver

INFO GOAL - En raison des blessures de Niklas Süle et de Lucas Hernandez, les dirigeants bavarois s'intéressent au profil du défenseur basque.

La situation des défenseurs centraux du est devenu très compliquée ces dernières semaines. Respetivement blessés au genou et à la cheville, Niklas Süle et Lucas Hernandez ne reviendront pas de sitôt sur les terrains.

Cette pénurie de joueurs dans ce secteur si précieux a conduit les dirigeants bavarois à réfléchir sur le recrutement d'un défenseur central supplémentaire lors du prochain mercato hivernal. Selon nos informations, le club allemand s'intéressé à Unai Nunez ( ).

Clause libératoire à 30 millions d'euros

Des contacts ont déjà été pris par l'état-major munichois auprès de l'entourage du joueur basque. Il possède un contrat jusqu'en 2023 avec l'Athletic et sa clause libératoire s'élève à 30 millions d'euros. D'après AS, et s'intéressent également à sa situation.

Unai Nunez est suivi depuis longtemps par la cellule de recrutement du Bayern et un agent intermédiaire, Giovanni Branchini, qui travaille régulièrement avec les champions en titre de , a été chargé de se renseigner plus amplement sur le défenseur central âgé de 22 ans.