Mercato : Le Bayern Munich tient enfin le remplaçant de Manuel Neuer !

En quête d'un remplaçant à Manuel Neuer blessé, le Bayern Munich va recruter Yann Sommer.

L'attente aura été longue mais va bientôt prendre fin. Alors que Manuel Neuer, victime d'une fracture du tibia aux sports d'hiver, sera forfait jusqu'à la fin de la saison, le Bayern Munich s'active depuis plusieurs semaines pour lui trouver un remplaçant. Depuis le début, le gardien du Borussia Mönchengladbach Yann Sommer était la priorité des dirigeants bavarois, mais les négociations ont longtemps stagné.

Sommer va rejoindre le Bayern

D'après Blick Sport, le portier suisse va bel et bien quitter Gladbach 8 ans et demi et 335 matches après son arrivée, le Bayern déboursera environ 9,5 millions d'euros (bonus compris) pour s'attacher ses services. À 34 ans, il s'engagera jusqu'en juin 2025 avec le décuple champion d'Allemagne en titre, avec qui il passera sa visite médicale dans les prochains heures.

Des conséquences jusqu'à Montpellier

Ce transfert va avoir des conséquences sur plusieurs autres clubs et même jusqu'en Ligue 1. Pour compenser le départ de Sommer, Gladbach devrait débourser 10 millions d'euros pour recruter Jonas Omlin pour un montant de 10 millions d'euros. De leur côté, les Montpelliérains devraient faire revenir Benjamin Lecomte. Prêté par Monaco à l'Atlético Madrid puis l'Espanyol Barcelone, le gardien français va donc revenir dans l'Hérault trois ans et demi après son départ.