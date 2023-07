Mercato : Le Bayern Munich surenchérit pour Harry Kane

Bien décidé à s'offrir Harry Kane cet été, le Bayern Munich est prêt à proposer encore plus.

Orphelin de Robert Lewandowski depuis son départ au FC Barcelone l'été dernier, le Bayern Munich a cru avoir trouvé son successeur avec Sadio Mané, mais l'international sénégalais a réalisé une saison bien décevante marquée par une grosse blessure et des conflits en interne. Éric Choupo-Moting a quant à lui réalisé une très belle saison mais bien loin des standards de l'international polonais, poussant les dirigeants du club à chercher un buteur prolifique lors de ce mercato estival.

Une nouvelle offre du Bayern pour Kane

Depuis plusieurs semaines, les Bavarois tentent de convaincre Tottenham de leur céder Harry Kane, mais le club allemand n'est pas adepte des grosses dépenses et les Spurs réclament au moins 100 millions d'euros pour laisser filer le meilleur buteur des Three Lions, auteur d'une nouvelle saison exceptionnelle mais qui n'a toujours pas remporté le moindre trophée collectif et qui ne disputera aucune compétition européenne la saison prochaine en restant dans le Nord de Londres.

Mais si l'on en croit les informations de Sky Sports ce dimanche, le Bayern n'aurait pas abandonné la piste menant au buteur de 29 ans, malgré le rejet de leur dernière offre de 70 millions d'euros. Le média anglais affirme en effet que la prochaine offre devrait s'élever à 80 millions d'euros hors bonus. Reste à savoir si cette offre sera suffisante pour convaincre Daniel Lévy de lâcher sa star, à qui il ne reste qu'un an de contrat.