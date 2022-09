Mercato : Le Bayern Munich nie tous contacts avec Harry Kane

Le directeur sportif bavarois, Hasan Salihamidzic, assure que les champions d'Allemagne ne négocient pas l'arrivée du buteur anglais avec Tottenham.

Les champions de Bundesliga ont accepté à contrecœur la vente de Robert Lewandowski cet été, ce qui les prive d'un numéro 9 confirmé.

Il a été question d'un raid sur les Spurs pour le capitaine anglais Kane en 2023, car il approcherait de la dernière année de son contrat à ce moment-là, mais aucun intérêt de la part des parties concernées n'a encore été affirmé.

"Je n'ai parlé à personne dans le camp de Kane"

Salihamidzic a déclaré à Sport1 au sujet de la supposée chasse du Bayern à un autre attaquant central : "Je n'ai parlé à personne dans le camp de Harry Kane.

"Nous avons confiance en nos joueurs. Serge [Gnabry], Sadio [Mané], [Eric Maxim] Choupu-Moting et aussi [Mathys] Tel. Ce sont des gars qui devraient grandir dans cette équipe.

"Nous avons huit joueurs pour quatre postes. Au final, il faut voir ce que le marché a à offrir et nous n'avons trouvé personne meilleur que ce qui était déjà dans notre effectif."

L'avenir se nomme Mathys Tel ?

Le Bayern a investi dans le potentiel du jeune attaquant Tel en l'arrachant à Rennes et a déjà vu la star française devenir le plus jeune buteur de l'illustre histoire du club.

Salihamidzic pense que Tel peut devenir le prochain attaquant emblématique de l'Allianz Arena : "Il n'a que 17 ans, mais il a des qualités que peu de gens ont dans le monde. Il a le potentiel pour devenir un grand joueur. C'est le meilleur talent d'Europe à ce poste."

Âgé de 17 ans et 136 jours, Mathys Tel est le plus jeune joueur à avoir marqué un but pour le Bayern Munich en Bundesliga.

QUELLE SUITE POUR LE BAYERN ? L'équipe de Julian Nagelsmann s'est déjà hissée en haut du tableau de la Bundesliga en 2022-23, prenant 12 points après un début de saison sans défaite de six matchs, et sera de retour en action mardi, face au FC Barcelone et à Lewandowski en phase de groupe de la Ligue des champions.