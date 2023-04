Mercato : Le Bayern Munich cible Victor Osimhen !

Cet été, le Bayern Munich pourrait tenter de recruter Victor Osimhen, auteur d'une grande saison avec le Napoli.

La saison 2022-2023 de Victor Osimhen pourrait bien faire de lui l'une des principales attractions du mercato estival. L'ancien Lillois contribue grandement à la superbe saison réalisée par le Napoli avec notamment 25 buts en 29 matches toutes compétitions confondues, grâce auxquels le club italien est plus que jamais en lice pour le titre de champion en Série A et qualifié en quart de finale de la Ligue des Champions.

Le Bayern sur Osimhen

De quoi attirer les plus grandes écuries européennes sur le marché des transferts. Et d'après les informations de Florian Plettenberg ce mardi, c'est le Bayern Munich qui tiendrait la corde pour recruter l'international nigérian (23 sélections, 15 buts). Comme l'explique le journaliste allemand sur son compte Twitter, les dirigeants bavarois auraient craqué pour l'attaquant de 24 ans et les discussions entre les deux parties devraient se poursuivre dans les semaines à venir.

La décision finale dépendra cependant du prix demandé par les Azzuri, le Bayern n'étant pas adepte des dépenses folles mais serait tout de même prêt à s'aligner sur 100 millions d'euros, et de l'approbation de Thomas Tuchel.