Mercato, le Barça veut blinder plusieurs cadres

FC Barcelone vs FC Séville

Le Barça a pris une grande décision sur l'avenir de plusieurs de ses joueurs importants de l'effectif.

Le Barça réalise des débuts impressionnants cette saison. Après neuf journées de Liga, le club catalan pointe au premier rang du classement général avec ses 24 points. Un bilan qui a même fait oublier l'absence de plusieurs cadres, blessés. Mais cela n'a pas fait oublier, aux dirigeants, la situation contractuelle de ces tauliers. Un dossier que le Barça compte boucler le plus tôt possible.

Les dossiers prioritaires du Barça

Le Barça évolue sans plusieurs de ses cadres cette saison. Ces derniers ont notamment subi de graves blessures qui les ont éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Outre Marc-André Ter Stegen dont la saison est déjà terminée, le club catalan a fait sans des joueurs comme Pedri Gonzalez, Gavi ou encore Ronald Araujo.

Si le premier a fait son retour depuis, le deuxième suit un plan de récupération strict et devrait retrouver les terrains dans les prochaines journées. Quant au dernier cité, son retour est prévu pour le mois de novembre. Toutefois, le Barça n'a pas voulu attendre leur retour en forme avant de commencer par travailler sur leurs prolongations.

L'article continue ci-dessous

Pedri, Gavi et Araujo prolongés jusqu'en 2030 ?

En effet, Pedri, Gavi et Ronald Araujo seront tous en fin contrat en 2026. Conscients de la valeur de ces joueurs sur le marché, le Barça a décidé de boucler rapidement leur avenir. Selon les informations de Mundo Deportivo, le club blaugrana souhaiterait prolonger les trois joueurs jusqu'en 2030. Le média précise d'ailleurs que les prolongations des deux milieux de terrain espagnols sont sur la bonne voie et ne devraient pas être un problème pour la direction.

(C)Getty Images

En ce qui concerne le défenseur uruguayen par contre, le dossier semble être moins facile. Depuis son carton rouge face au PSG en quart de finale de Ligue des Champions la saison dernière, Ronald Araujo a été beaucoup critiqué. Ajoutés à cela, les rumeurs d'un transfert au Bayern Munich et ses blessures rend les choses plus compliquées. Mais Mundo Deportivo affirme que Ronald Araujo aurait été convaincu par le jeu et les résultats obtenus par le Barça depuis l'arrivée de Hansi Flick. Un indice rassurant pour la direction barcelonaise qui ne compte pas laisser filer le défenseur de la Celeste.