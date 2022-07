Mercato : Le Barça veut Azpilicueta, Chelsea se montre exigeant

Le latéral espagnol est une priorité pour Xavi et les Blaugrana, mais Chelsea veut une indemnité de transfert importante pour le laisser partir.

César Azpilicueta attend toujours des nouvelles de son avenir. L'international espagnol, l'un des meilleurs défenseurs de Premier League, est l'une des priorités de Xavi Hernandez, qui a demandé au club d'accélérer les négociations pour renforcer sa ligne arrière et qu'il rejoigne le club le plus rapidement possible.

Azpilicueta ne partira pas libre

Il y a quelques jours, le nouveau propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, était à Barcelone pour discuter avec Joan Laporta, président du Barça, et Mateu Alemany, directeur du football. Lors de cette discussion détendue et institutionnelle, le nom d'Azpilicueta était sur la table.

Le Barça travaille depuis des mois sur un transfert gratuit, offrant à l'ancien marseillais un contrat de deux ans plus une prolongation. Cependant, le renouvellement automatique du joueur pour le nombre de matchs joués et le changement de propriétaire du club londonien ont modifié ces plans. Les Blues exigent maintenant une indemnité de transfert pour le laisser partir.

Le Barça est toujours intéressé par la signature d'Azpi, mais la position de Chelsea n'est pas flexible. Ils ne veulent pas laisser le défenseur partir gratuitement et exigent une indemnité de transfert.

Selon nos informations, Chelsea demande un montant encore plus élevé que celui versé à l'Olympique de Marseille en 2012, soit environ 8 millions. Un chiffre que le Barça estime non conforme au marché et jugé excessif.

Les nouveaux propriétaires de Chelsea comprennent qu'il est difficile de trouver sur le marché un remplaçant pour un joueur aux performances extraordinaires, qui ne se blesse jamais et qui assure la hiérarchie et le leadership. D'où ses exigences financières élevées.

Le Barça continue d'insister

Le Barça continuera à insister dans les prochains jours. Ils ne jetteront pas l'éponge et continueront à insister, en essayant de négocier en dessous des montants demandés par Chelsea.

Le Barça doit "faire un geste" ces jours-ci et présenter une offre formelle, sachant que Chelsea doit signer des joueurs pour la défense, car ils ont perdu Antonio Rüdiger (Real Madrid) et Andreas Christensen (Barça).

L'article continue ci-dessous

Le joueur, qui a déjà une offre sur la table de Chelsea, espère que le Barça progressera dans les négociations. Xavi a un contact direct avec Azpi, il lui a dit qu'il sera la clé de son plan de jeu et propose au conseil d'administration que, même en connaissant les difficultés économiques qui existent, ils doivent faire un effort pour lui.

Pour l'entraîneur, les priorités sportives de l'équipe sont Robert Lewandowski, César Azpilicueta et le renouvellement d'Ousmane Dembélé. Le Barça connaît déjà les conditions de vente de Chelsea et doit maintenant bien mesurer ses pas. Il est une priorité pour Xavi et le club va essayer de satisfaire son entraîneur.