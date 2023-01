Mercato - Le Barça perd encore un défenseur

Déjà peu pourvu en défense, le Barça va laisser filer un latéral et n'aura plus de remplaçant à ce poste pour le reste de la saison. Explications.

Selon David Ornstein, journaliste pour The Athletic, le Barça serait tombé d'accord avec le Sporting Portugal pour lui céder Héctor Bellerín en prêt. Arrivé à l'été dernier en provenance d'Arsenal, le latéral droit espagnol est déjà en fin de contrat en juin et peine à trouver du temps de jeu au Barça (7 matchs dont 3 en Liga) malgré un poste pourtant peu pourvu en Catalogne.

Un départ, à une condition seulement

En réalité, Héctor Bellerín pourrait ne pas rejoindre le Sporting même en cas d'accord entre les deux clubs. Il existe en effet une condition sine qua non pour valider le déménagement du latéral vers le Portugal : le départ de Pedro Porro en direction de Tottenham, que le Barcelonais viendrait remplacer. Si Porro reste à Lisbonne, Bellerín restera à Barcelone.

Le Sporting avait, pour remplacer son latéral droit, placé Tariq Lamptey de Brighton comme priorité absolue mais le club anglais ne voulait pas d'un prêt et demandait un prix trop élevé pour un transfert définitif. Si le « double transfert » a bel et bien lieu, Bellerín aura donc fort à faire pour remplacer son compatriote, auteur de 3 et 11 assists en 25 matchs toutes compétitions pour le Sporting cette saison. Car il sera attendu au tournant.

Du côté du Barça, ce départ poserait quelque problème à Xavi. Certes, Bellerín n'a que très peu joué pour le club catalan mais il était tout de même la seule doublure à Sergi Roberto. Avec son départ, seul Ronald Araujo pourrait dépanner à droite mais ce n'est pas son poste de prédilection. Et il est bien plus utile dans l'axe.