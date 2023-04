Mercato – Le Barça et le PSG à la lutte pour Xavi Simons

La saison n'a pas encore rendu ses verdicts que les clubs se mettent déjà à préparer la suivante. Le Barça a ainsi ciblé un ancien parisien.

D'un côté, le PSG et sa saison complètement ratée en termes d'effectif et de prestations sportives. Un club dont la nécessité de reconstruire l'équipe est urgent et où les places à prendre sont donc nombreuses. De l'autre, le Barça dont les finances sont toujours à sec mais dont l'aura brille toujours autant. Un club qui doit vendre pour recruter et pourrait faire de la place au milieu. Et au milieu, Xavi Simons, milieu créatif formé dans les deux équipes et en pleine explosion du côté du PSV. Qui de Paris ou de Barcelone séduira le Néerlandais?

Un enfant des deux clubs

Arrivé à Barcelone à 10 ans, Xavi Simons a été formé à la Masia jusqu'à ses 16 ans lorsqu'il rejoint le PSG pour y parfaire sa formation et lancer sa carrière professionnel. Malgré des qualités certaines, les difficultés du milieu néerlandais à s'imposer, ne serait-ce que progressivement, au sein du club parisien ont jeté des doutes sur sa capacité à franchir le pas professionnel et confirmer les grandes attentes placées en lui. Certains voyaient même en lui l'une des nombreuses stars éphémères du ballon rond.

Mais son départ pour le PSV lui a offert la confiance et le temps de jeu dont il avait besoin pour s'exprimer. Après une saison à 16 buts et 8 assists en 39 match, voilà le milieu de terrain de retour sur le devant de la scène. Et ses deux ex sont de retour. Au fil de la saison, son entraîneur Ruud van Nilsterooy a su lui donner de la liberté et de la variété dans son jeu en l'alignant tantôt comme milieu offensif tantôt un cran plus bas et parfois même comme attaquant. Une diversité qui lui a permis d'intégrer la sélection néerlandaise puisque Louis van Gaal puis Ronald Koeman l'ont sélectionné.

Un souvenir frustrant à Paris comme à Barcelone

Lorsqu'il quitte le Barça en 2019, le joueur veut retrouver la joie du football après avoir été déçu du club et de la gestion de l'Académie. Il n'est pas en odeur de sainteté avec les Blaugrana lorsqu'il quitte la Catalogne. Une situation qui s'est reproduite en France puisqu'il n'a jamais réellement reçu sa chance dans la capitale malgré plusieurs prestations intéressantes et s'est expatrié aux Pays-Bas en 2022. Pourtant, ses deux ex veulent désormais renouer le lien avec le milieu de terrain.

Le PSG part favori en raison de sa clause de rachat présente dans le contrat du Néerlandais au PSV, de son assise financière et de ses postes à pourvoir au milieu de terrain. Mais le Barça n'a pas dit son dernier mot et entre désormais également dans la danse. L'argument des Blaugrana est de donner les clés de son milieu au Néerlandais aux côtés de Frenkie De Jong et Pedri. Mais les Catalans doivent faire face à un obstacle économique important : Xavi Simons est aujourd'hui évalué à près de 30M alors que le club manque cruellement de finances.