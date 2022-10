Mercato : Le Barça et l'Atlético proches d'un accord pour Antoine Griezmann

La situation de l'attaquant tricolore semble pouvoir se décanter et les deux clubs sont sur le point de trouver un accord financier.

La situation d'Antoine Griezmann est très proche d'être résolue et annoncée officiellement. L'Atlético de Madrid et le FC Barcelone ont renégocié l'accord du prêt de l'attaquant français et sont sur le point de parvenir à un accord de principe.

Ce dernier rendrait caduques les conditions convenues lors de son transfert l'an dernier, qui portait sur un prêt d'une saison, extensible à une autre, avec une option d'achat stipulée dans une série de montants fixes et variables qui, s'ils étaient tous respectés, s'élèveraient à 40 millions d'euros.

Griezmann accepte de réduire à nouveau son salaire

Surtout, un tel accord mettrait fin aux limitations de temps de jeu d'Antoine Griezmann.

Avec le nouvel accord, avancé par "Relevo" et confirmé par GOAL, l'Atlético de Madrid s'engagerait à payer au Barça un montant d'environ 20 millions d'euros, plus les variables, à la fin de la saison en cours, ce qui ferait de Griezmann un joueur appartenant au club rouge et blanc.

Pour parvenir à cet accord, le joueur a dû réduire une nouvelle fois son salaire annuel afin de respecter le fair-play financier des Colchoneros. Si Griezmann a accepté de réduire son salaire jusqu'à 40% pour pouvoir signer en prêt afin de toucher 10 millions nets par saison, voilà que le Français est prêt à réduire une nouvelle fois son salaire.

Selon nos informations, le champion du monde va encore réduire son salaire pour s'adapter aux paramètres financiers de l'Atletico, en réduisant son salaire de 25% supplémentaires afin de finaliser son transfert dans l'équipe de Simeone.

De le 63e minute... à deux titularisations

Bien que l'accord ne soit pas encore officiel et qu'il reste des détails à régler, les deux clubs ont déjà mis l'affaire sur les rails.

Rappelons qu'après avoir été aligné à partir de la 63e minute dans plusieurs matchs, le Français a été titulaire contre le Real Madrid en Liga et l'a été à nouveau en Ligue des champions, contre Bruges.

Pour l'instant, les deux clubs n'ont pas annoncé officiellement qu'ils avaient trouvé un accord, mais les parties sont toujours en pourparlers et la base du deal pour Antoine est de 20 millions plus les variables.

Les sources consultées par GOAL admettent que bien que l'accord ne soit pas total et n'ait pas été signé, les deux clubs sont convaincus d'avoir posé les bases d'un nouvel accord et il est possible qu'ils l'officialisent bientôt.