Mercato, le Barça accuse le PSG de monopoliser le marché

Le Barça a accusé lundi, le PSG, d’imposer une concurrence déloyale sur le marché des transferts.

En difficulté en championnat, le Barça l’est également sur le marché des transferts. Le club blaugrana a vu plusieurs joueurs lui filer entre les doigts ces derniers mois. Le dernier en date est la pépite suédoise, Lucas Bergvall, qui a rejoint Tottenham alors que le Barça était confiant sur le dossier. Un nouvel échec mercato que le club blaugrana justifie par la concurrence des clubs inter-Etats à l’image du PSG.

Deco explique les difficultés du Barça sur le mercato

L’échec dans le dossier Bergvall rappelle celui d’Arda Guler qui a filé au Real Madrid dans les dernières heures du dernier mercato estival. Des échecs qui ont souvent été associés aux problèmes financiers du Barça. Mais dans un entretien accordé La Vanguardia, lundi, le directeur sportif des Blaugranas a réfuté cette thèse. Selon le Deco, ce n’est pas un problème financier mais plutôt un problème de concurrence.

« J'aimerais signer Ronaldinho et Eto'o aujourd'hui. Même Deco. Mais ils n'existent pas et ne sont pas sur le marché. Les temps ont changé, le football a changé. Aujourd'hui, je n'aurais pas pu signer au Barça. Je ne le ferais pas. Autant que je le voulais, je recevrais tellement d'offres de tant de clubs que Porto facturerait beaucoup plus et ce serait beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, un joueur marque des buts comme Eto'o six mois et tous les clubs se battent. Lorsque le Barça est entré sur le marché il y a 20 ans, il avait la concurrence du Real Madrid, de Manchester United et rien d'autre », a lancé l’ancien joueur du FC Barcelone.

Deco interpelle le PSG

Parlant justement de la concurrence des autres clubs, Deco a indexé le PSG qui monopolise le marché avec de l’argent. Le dirigeant catalan estime par contre que le Barça est toujours capable d’attirer des joueurs importants dans son effectif. « Et il y a le PSG. Et il n'y avait pas un City aussi puissant qu'aujourd'hui. Les équipes sont mieux organisées et les joueurs peuvent choisir entre plus de clubs. Mais Barcelone a encore du pouvoir, nous pouvons séduire les joueurs et nous sommes capable de faire venir des joueurs importants », a ajouté Deco.