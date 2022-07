Mercato : Le Barça a 48h pour recruter Raphinha

Les Blaugrana se sont alignés sur l'offre de Chelsea pour l'ailier brésilien, qui espère voir son avenir se décider rapidement.

La fin de la saga du transfert de Raphinha est proche, le FC Barcelone ayant finalement réussi à égaler l'offre faite par Chelsea pour recruter l'ailier brésilien.

C'est maintenant à Leeds United de négocier avec le Barça, qui est le club que Raphinha préférerait rejoindre après avoir accepté des conditions personnelles avec eux en mai.

Un paiement sur plusieurs années pour s'offrir Raphinha ?

Bien qu'il ne soit pas très stable sur le plan financier, le Barça a égalé l'offre de près de 70 millions d'euros - bonus compris - que Leeds a faite à Chelsea la semaine dernière.

Arsenal, quant à lui, est pratiquement hors course malgré son intérêt pour le joueur au début de la période des transferts.

Le Barça a abordé l'été avec une dette d'environ 600 millions d'euros, et bien qu'il ait fait quelques progrès en vendant une partie de ses droits TV, il reste dans un gouffre financier.

Ils ont pu dévoiler les nouvelles recrues Franck Kessie et Andreas Christensen ces derniers jours, mais aucun d'entre eux ne peut encore être enregistré tant que l'argent n'est pas réuni.

Dans cette optique, l'offre faite à Leeds prévoit un paiement échelonné sur plusieurs années, plutôt qu'en une seule fois.

Le montant initial qu'ils accepteraient de payer serait également inférieur à celui proposé par Chelsea, et la part de l'offre du Barça serait constituée de compléments si certains objectifs sont atteints par Raphinha au Camp Nou.

Que se passe-t-il ensuite pour Raphinha et Barcelone ?

GOAL a appris que les négociations entre Leeds et Barcelone se sont accélérées après la confirmation de l'offre du club espagnol, et qu'une solution devrait être trouvée dans les prochains jours.

Raphinha et son agent, Deco, ont donné aux clubs un peu plus de 48 heures pour trouver un accord, sinon ils s'avoueront vaincus et rouvriront les négociations avec Chelsea sur des conditions personnelles dans le but de sceller un transfert à Stamford Bridge.

Leeds a déjà commencé à se séparer de l'ancien joueur de Rennes en signant Luis Sinisterra en provenance de Feyenoord, et Raphinha souhaite commencer son entraînement de pré-saison dès que possible afin d'être opérationnel en août.